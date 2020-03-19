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Распространение коронавируса нового типа

В Калуге "Единая Россия" и ОНФ открыли волонтерский центр помощи в связи с коронавирусом

Задача центра помогать ветеранам и пенсионерам, которые оказались в сложной ситуации в связи с эпидемией

ТАСС, 19 марта. "Единая Россия" и Общероссийский народный фронт (ОНФ) открыли в Калуге первый общественный центр по оказанию помощи гражданам в связи с новым коронавирусом. Об этом сообщил в четверг официальный Telegram-канал единороссов.

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"Сегодня в Калуге на базе общественной приемной партии секретарь генсовета Андрей Турчак, руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов и врио губернатора Владислав Шапша открыли первый в стране общественный волонтерский центр по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса", - отмечается в сообщении.

Задача таких центров - оказывать помощь людям, которые оказались в сложной ситуации в связи с коронавирусом, в том числе ветеранам Великой Отечественной войны и одиноким пенсионерам.

"Это первый пример взаимодействия между президентской партией и президентским общественным движением", - приводятся в сообщении слова Турчака. "Мы объединяем усилия с волонтерами-медиками ОНФ, с "Волонтерами Победы" на базе общественных приемных "Единой России", чтобы помогать людям в том, в чем они реально нуждаются", - отметил секретарь генсовета единороссов.

Ранее в партии сообщили, что "Единая Россия" временно ограничивает прием граждан в своих общественных приемных и отдает их инфраструктуру в распоряжение штабов по противодействию распространению коронавируса.

Теги
Турчак, Андрей АнатольевичРоссия"Единая Россия"Калужская областьКузнецов, Михаил МихайловичРаспространение коронавируса нового типаШапша, Владислав Валерьевич
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