Посольство РФ надеется, что эвакуировать с Филиппин россиян удастся в ближайшее время

БАНГКОК, 19 марта. /ТАСС/. Посольство РФ на Филиппинах рассчитывает, что специальный борт для эвакуации из страны порядка 400 граждан России прибудет в страну в ближайшее время. Об этом заявила в четверг советник-посланник российского посольства на Филиппинах Татьяна Шлычкова.

Накануне дипломаты называли в качестве возможной даты прибытия самолета 21 марта.

"Рассчитываем, что специальный рейс [из Москвы] будет в конце этой или начале следующей недели, - рассказала она во время трансляции на странице диппредставительства в "Фейсбуке". - Наш запрос о выделение спецрейса рассматривается в Москве, мы ждем дату, поскольку необходимо организовать точку сбора". "Ориентировочные аэропорты вылета будут в Себу или Калибо, что касается Манилы, то мы исходим из того, что пока люди могут воспользоваться регулярными рейсами, которые в том числе летают и до России", - добавила дипломат.

Согласно предварительным опубликованным спискам посольства, которые составляют на основании поданных российскими гражданами сведений, на островах Бохол и Боракай находится 22 и 124 человека соответственно, в городе Себу - 132. В этой связи дипломаты просят сверить свои данные в перечнях и в случае их отсутствия в ближайшее время направить информацию в посольство. "Мы отправляем информацию о наших гражданах каждый день, если предварительно мы посылали данные о 333 людях, которые застряли на островах, то сейчас у нас их на 40-50 больше. Я так понимаю, что центр будет рассматривать число эвакуационных бортов в зависимости от количества людей, которых надо вывезти", - пояснила Шлычкова.

Говоря о возможных проблемах у российских туристов в связи нахождением на территории Филиппин после истечения срока действия визы, дипломаты просят людей, у которых она заканчивается, направить на электронную почту посольства информацию о себе. "Туристы могут оставаться на Филиппинах свыше 72 часов, если в итоге планируют покинуть страну. Никаких штрафных санкций власти применять не будут. Если есть случаи выселения из гостиниц, когда их владельцы ссылаются на 72-часовой срок, или возникают другие проблемы срочно пишите нам на почту", - подчеркнула Шлычкова.

Согласно последним данным Минздрава Филиппин, в стране подтверждены 217 случаев инфицирования новым коронавирусом, восемь человек вылечились, 17 умерли. На Филиппинах действует режим чрезвычайного положения, связанный со стремительным распространением коронавируса. В частности, запрещено воздушное и морское сообщение между Манилой и провинциями государства, в Большой Маниле с 20:00 до 05:00 введен комендантский час. В итоге сотни российских туристов не в состоянии покинуть Филиппины, поскольку не могут добраться с островов до Манилы из-за введенных ограничений.