Белоруссия просит помочь вернуться туристам, которые не могут вылететь из Внуково

МИНСК, 19 марта. /ТАСС/. Министерство спорта и туризма Белоруссии направило в правительство письмо с предложением решить вместе с российскими коллегами проблему возвращения белорусских туристов в страну через московский аэропорт Внуково. Об этом сообщил в четверг директор департамента по туризму Минспорта Ирина Воронович.

"Российская Федерация закрыла границу, и туристы, которые летели транзитом через Москву, столкнулись с проблемой и не могут попасть на самолеты во Внуково. Люди, которые прилетают в Шереметьево и Домодедово, могут вернуться в Минск, с Внуково есть вопросы", - отметила представитель Минспорта республики.

По словам Воронович, "сегодня в срочном порядке было подготовлено письмо в правительство для решения этой проблемы, чтобы на уровне премьер-министров, вице-премьеров был решен вопрос с возвращением наших граждан".

В соответствии с решением российских властей, для граждан Белоруссии, возвращающихся из-за рубежа через Москву, возможен проезд транзитом через воздушные пункты пропуска аэропортов Домодедово и Шереметьево. Для транзита необходимо иметь выкупленные авиабилеты в Белоруссию, позволяющие покинуть аэропорты Домодедово и Шереметьево в течение 24 часов.

Россия на фоне распространения коронавируса с 18 марта по 1 мая временно ограничила въезд на свою территорию для иностранцев и лиц без гражданства, в том числе прибывающих из Белоруссии.