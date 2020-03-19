В Чехии число инфицированных коронавирусом возросло за сутки более чем в пять раз

ПРАГА, 19 марта. /ТАСС/. Количество диагностированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Чехии возросло за последние сутки более чем в пять раз. Об этом информировало в четверг национальное министерство здравоохранения.

В среду, согласно ведомству, в республике было выявлено 110 новых случаев заражения коронавирусом. Число инфицированных к утру четверга составляло уже 572. У пятерых болезнь COVID-19 проявилась в полную силу. Их состояние оценивается как "очень тяжелое" или "критическое". Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких и поддержки циркуляции крови в организме.

Особое беспокойство Минздрава вызывает здоровье пожилых граждан республики, для которых коронавирус представляет наибольшую угрозу. С четверга для граждан старше 65 лет установлены специальные часы покупки продуктов питания в магазинах, а с понедельника для них запускается специальный общенациональный развлекательный телеканал. На нем будут транслироваться любимые фильмы и передачи пожилых людей. Власти настоятельно рекомендовали им не покидать дома в период распространения инфекции.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. В России зарегистрировано 147 случаев инфицирования, один человек скончался. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.