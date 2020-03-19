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Распространение коронавируса нового типа

Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Ивановской области

Инфекция выявлена у мужчины, который ранее посетил одну из европейских стран

ТАСС, 19 марта. Медики в Ивановской области выявили первый в регионе случай заражения коронавирусной инфекцией, подтверждение получено из лаборатории "Вектор" в Новосибирске. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь губернатора региона Анна Николаева.

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"У одного человека подтвержден коронавирус, получены положительные результаты из лаборатории "Вектор" в Новосибирске. Это мужчина, который у нас со среды был под подозрением", - сказала Николаева.

По ее словам, его супруга находится на карантине дома, ее тесты отрицательные.

Ранее ивановские врачи по результатам экспресс-теста предположили наличие коронавирусной инфекции у мужчины, который приехал из одной из европейских стран. Медики направили результаты его анализов в новосибирскую лабораторию "Вектор". По словам Николаевой, мужчина чувствует себя хорошо, он помещен в изолированный бокс инфекционной больницы.

 

Теги
РоссияИвановская областьРаспространение коронавируса нового типа
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