Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Ивановской области

ТАСС, 19 марта. Медики в Ивановской области выявили первый в регионе случай заражения коронавирусной инфекцией, подтверждение получено из лаборатории "Вектор" в Новосибирске. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь губернатора региона Анна Николаева.

"У одного человека подтвержден коронавирус, получены положительные результаты из лаборатории "Вектор" в Новосибирске. Это мужчина, который у нас со среды был под подозрением", - сказала Николаева.

По ее словам, его супруга находится на карантине дома, ее тесты отрицательные.

Ранее ивановские врачи по результатам экспресс-теста предположили наличие коронавирусной инфекции у мужчины, который приехал из одной из европейских стран. Медики направили результаты его анализов в новосибирскую лабораторию "Вектор". По словам Николаевой, мужчина чувствует себя хорошо, он помещен в изолированный бокс инфекционной больницы.