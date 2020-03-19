УФАС возбудило дело против пермского бизнесмена за листовки с надгробием Джона Кеннеди

ПЕРМЬ, 19 марта. /ТАСС/. Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) России по Пермскому краю возбудило дело в отношении индивидуального предпринимателя, который разместил в Перми рекламу надгробий с изображением Джона Кеннеди и Мэрилин Монро. Об этом сообщила журналистам в четверг пресс-служба ведомства.

В начале марта в СМИ и социальных сетях появилась информации о размещении в Перми рекламных листовк с фотографиями президента США и американской актрисы. УФАС организовали проверку.

"Ведомство усмотрело в данной рекламе признаки нарушения части 11 стати 5 Закона о рекламе, в части нарушения требований иных нормативных актов, а именно запретов на использование изображения умершего лица без согласия его родственников. Лицо, в действиях которого содержатся признаки нарушения законодательства о рекламе, установлено. Им оказался индивидуальный предприниматель Богданов, который является ответчиком по данному делу", -- приводятся в сообщении слова руководителя пермского ФАС Александра Плаксина.

По данным антимонопольного органа рассмотрение дела назначено на 31 марта 2020 года.