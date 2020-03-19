{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

В Самаре два "Искандера-М" примут участие в параде Победы

Расчеты ракетных комплексов уже прибыли в Самарскую область

САМАРА, 19 марта. /ТАСС/. Комплексы "Искандер-М" примут участие в самарском параде в честь 75-летия годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М" Центрального военного округа прибыли в Самарскую область для участия в военном параде в ознаменование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Они совершили марш комбинированным способом из Оренбургской области на военный аэродром Кряж протяженностью более 200 км", - говорится в сообщении.

В Самару на время подготовки и проведения парада были доставлены две самоходные пусковые установки и две транспортно-заряжающие машины комплекса.

В День Победы по площади Куйбышева пройдут бронированные автомобили "Тигр", "БТР-82А", автомобили УАЗ "Пикап", танки Т-72Б3, самоходные гаубицы 2С19 "Мста-С", зенитные ракетные комплексы С-300 и реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град".

Теги
РоссияСамарская область75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Число заразившихся коронавирусом в Бельгии за сутки выросло на 309
Число случаев заражения увеличилось до 1795 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС