В Самаре два "Искандера-М" примут участие в параде Победы

САМАРА, 19 марта. /ТАСС/. Комплексы "Искандер-М" примут участие в самарском параде в честь 75-летия годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М" Центрального военного округа прибыли в Самарскую область для участия в военном параде в ознаменование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Они совершили марш комбинированным способом из Оренбургской области на военный аэродром Кряж протяженностью более 200 км", - говорится в сообщении.

В Самару на время подготовки и проведения парада были доставлены две самоходные пусковые установки и две транспортно-заряжающие машины комплекса.

В День Победы по площади Куйбышева пройдут бронированные автомобили "Тигр", "БТР-82А", автомобили УАЗ "Пикап", танки Т-72Б3, самоходные гаубицы 2С19 "Мста-С", зенитные ракетные комплексы С-300 и реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град".