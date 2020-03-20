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Сделки в электронном формате: почему они небезопасны без нотариуса

Никакие электронные технологии не смогут обеспечить защиту прав граждан без контроля со стороны независимого профессионала
Описание
© Gettyimages

Цифровая экономика продолжает бурно развиваться: диджитализация затрагивает все больше и больше различных сфер общественной жизни - от производства и обслуживания до правовой среды и финансового сектора. Однако искусственный интеллект, блокчейн и другие современные технологии, какими бы удобными и полезными они ни были, не могут полностью гарантировать безопасность сделок в цифровой среде.

Чем и для кого опасна цифровая правовая среда

Цифровая среда, несомненно, ускоряет гражданский оборот, но, как и традиционные правовые отношения, она нуждается в гарантиях защиты прав и законных интересов ее участников - физических лиц и бизнеса. Более того, упрощая и ускоряя процесс принятия решений, значимых с юридической и финансовой точек зрения, повсеместная цифровизация не только сохраняет уже знакомые всем правовые риски, но и создает новые угрозы.

К примеру, сделка в электронном формате подразумевает, что стороны договора могут, не зная и не видя друг друга, заключить ее в течение пары минут. Все, что для этого нужно, - пролистать на мониторе текст договора и принять его условия. При этом компьютерной системе все равно, до конца ли участники сделки прочитали договор, правильно ли поняли его пункты и согласны ли они с последствиями, которые влечет за собой подписание соглашения. Иными словами, сделка в "цифре" мало чем отличается от сделки в простой письменной форме, когда никто не может быть уверен, полностью ли стороны осознают суть заключаемого соглашения и не давят ли на них заинтересованные третьи лица. В результате под угрозой оказывается большинство людей без специальных юридических знаний и IT-навыков.

Подобные цифровые методы распоряжения имуществом или деньгами могут обернуться трагедией для уязвимых в плане социальной защиты категорий населения. Без контроля со стороны независимого профессионала, которым сегодня выступает нотариус, легкой мишенью для мошенников могут стать, например, пожилые люди.

Однако даже знакомые с интернет-технологиями люди тоже могут столкнуться с цифровым мошенничеством. Свойственная им высокая степень доверия и лояльности ко всему цифровому может привести к ситуации, когда юридически значимое решение будет приниматься автоматически, без попытки вникнуть в суть текста договора на экране.

Новые риски

По задумке, цифровые сделки должны заключаться в формате так называемых смарт-контрактов. В их основе лежат блокчейн-технологии. Первая проблема - в рамках блокчейна невозможно внести изменения в уже заключенный договор, даже если у его сторон появилась такая необходимость. Второй негативный аспект - риски нарушения прав участников целой цепочки договоров и оспаривания сразу всех связанных между собой сделок, если у первичного договора в цепочке выявлен порок.

Кроме того, тотальное упрощение процесса оформления сделки развязывает руки мошенникам. Это уже подтвердилось в прошлом году, когда россияне столкнулись с преступлениями, совершенными с помощью поддельных электронных цифровых подписей собственников жилья. Аферисты смогли заполучить чужую недвижимость и даже успели перепродать ее, в то время как владельцы квартир даже не подозревали, что их жилье им больше не принадлежит.

Нотариус - гарант безопасности правоотношений в любом формате

Сегодня только нотариус способен гарантированно защитить граждан от цифровых махинаций в правовой среде. Прежде чем удостоверить сделку, он обязательно разъяснит ее детали, проверит, понимают ли стороны ее правовые последствия и именно ли этот документ они хотели подписать, а также не действуют ли стороны под принуждением. Кроме того, из всех профессиональных участников рынка именно нотариус несет полную имущественную ответственность за результат своей работы и гарантирует полное возмещение ущерба, если он возник по его вине.

В экспертной среде уже не раз предлагали закрепить за нотариусом роль независимого арбитра, который способен обеспечить надежную защиту прав, в том числе в рамках цифрового оборота. Вместе с тем, привлечение к сделке нотариуса не только не лишает ее участников удобных преимуществ, которые дают IT-технологии, но и дополняет их уникальными безопасными технологиями нотариата, которые уже сегодня доступны и гражданам, и бизнесу. Ключевую роль здесь играет созданная нотариатом электронная инфраструктура.

Так, сегодня, обратившись к нотариусу, можно перевести документ из бумажной формы в электронную (и обратно - из "цифры" на бумагу) с сохранением его юридической силы. Такое нотариальное действие пользуется большим спросом в ситуациях, когда требуется срочно передать документы человеку, находящемуся в другом городе или даже на другом конце страны.

Кроме того, нотариус самостоятельно направляет электронные запросы в ведомства, запрашивает и проверяет необходимые сведения, а его клиент экономит массу времени и сил. Вопрос регистрации права сегодня тоже решается быстро и без дополнительных трат со стороны собственника - нотариус отправляет заявление в Росреестр в электронном виде, где в течение одного для право собственности должно быть зарегистрировано, после чего клиент может получить готовые документы у нотариуса. Кроме того, каждый нотариальный акт регистрируется в реестрах Единой информационной системы нотариата, что гарантирует заявителю безопасность, неизменность и достоверность документа.

В ближайшее время сделку с гарантиями нотариуса можно будет совершить, даже находясь с контрагентом в разных концах страны. Каждый из участников сделки, как и прежде, должен будет лично прийти к нотариусу, но при этом им необязательно устраивать встречу в одной нотариальной конторе. При оформлении договора нотариусы, к которым обратились стороны сделки, свяжутся между собой дистанционно, проверят все необходимые сведения и удостоверят сделку в режиме онлайн.

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