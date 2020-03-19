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Хабаровский край направит 300 млн рублей на строительство роддома и больницы в селе

Общая стоимость строительства двух медицинских сельских учреждений оценивается в 0,5 млрд рублей

ХАБАРОВСК, 19 марта. /ТАСС/. Власти Хабаровского края направят около 300 млн рублей на строительство родильного дома и поликлиники вместо устаревших учреждений в селе Богородское в северном Ульчском районе. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в четверг.

"Стоимость строительства оценивается в 509 млн рублей. Власти региона рассчитывают на поддержку Минздрава России. Доля краевых вложений оценивается предварительно в 300 млн рублей", - говорится в сообщении.

"Если нужно, я пойду и на займ. Но в таких условиях работать нельзя. Начинать нужно уже в этом году. Необходимо актуализировать проект и начать переговоры с федеральным министерством здравоохранения. Мы со своей стороны будем готовы софинансировать строительство и должны начать его как можно скорее", - приводятся в сообщении слова губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

В селе Богородское живет около 3 тыс. человек. Сельская больница состоит из пяти отдельно стоящих зданий - родильного отделения, поликлиники и детского отделения, инфекционного корпуса и общего корпуса, в котором расположены клиническая лаборатория, хирургическое и терапевтическое отделения. Здания были построены в разные годы. Старейшему уже 65 лет, а последний капитальный ремонт в помещениях проводился больше 20 лет назад. Ранее в краевом министерстве здравоохранения уже делали проект строительства нового корпуса, в котором разместилась бы и поликлиника, и родильное отделение, однако до строительства так и не дошло.

К больнице в Богородском прикреплено более 17 тыс. человек, в том числе из других поселений Ульчского района. Их обслуживают 42 врача и 177 средних медицинских работников. Чтобы привлечь специалистов в северный район, краевые власти обеспечивают врачей жильем, участвуют в федеральных программах "Земский доктор" и "Земский фельдшер", реализуют региональную программу "Кадры здравоохранения". Это позволило привлечь в Ульчский район более 20 специалистов. Однако потребность в кадрах по-прежнему сохраняется. Местная районная больница готова принять еще не менее 10 врачей и четыре медицинских работника среднего звена.

Ранее начальник управления юридической и кадровой работы, документационного обеспечения регионального министерства здравоохранения Юлия Ариненко сообщала ТАСС, что всего в регионе за время действия программы "Земский доктор" в села, рабочие поселки и малые города с населением до 50 тыс. жителей работать поехали более 270 врачей и около 40 фельдшеров. На местах в итоге осталась почти половина специалистов.

Президент России Владимир Путин 15 января в послании Федеральному собранию потребовал сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения, так как именно за первичной медико-санитарной помощью люди обращаются чаще всего.

Теги
РоссияХабаровский крайДальний Восток
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