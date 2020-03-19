Комитет Думы отклонил законопроект о внесении Дня русского языка в список памятных дат

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по культуре в четверг отклонил законопроект, предлагающий включить в перечень памятных дат России День русского языка - Пушкинский день России, который отмечается 6 июня. Обоснованием стали отрицательный отзыв правительства РФ и дублирование уже существующего указа президента о праздновании 6 июня Дня русского языка.

Законопроект, внесенный группой депутатов КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым, предлагает включить в перечень памятных дат России День русского языка - Пушкинский день России. Изменения предлагается внести в федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России".

"Данный законопроект внесен повторно, мы с вами уже его отклонили, по-моему, в июне или июле, не стали рассматривать без отзыва правительства. Отзыв [правительства] мы получили в сентябре 2019 года, отзыв отрицательный. Мы все согласны, что 6 июня для нас - памятная дата, день рождения величайшего Пушкина, основателя русского литературного языка - с этим мы с вами не спорим. Но есть технические моменты, по которым мы должны этот законопроект, наверное, отклонить", - сказала на заседании комитета в четверг первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.

Она добавила, что предлагаемый законопроект дублирует уже существующие нормы в Конституции, а также указ президента РФ о праздновании Дня русского языка 6 июня, в День рождения А. С. Пушкина. "То есть данная норма, которую нам предлагают наши коллеги, она, в общем-то, дублирует тот указ, который действует с 6 июня 2011 года", - добавила Казакова.

По ее словам, в федеральном законе, в который предлагается внести изменения, нет ни одной даты, связанной с днем рождения конкретного человека, - в основном все памятные даты касаются общества в целом. Также, напомнила она, внесение памятной даты в закон приведет к дополнительной финансовой нагрузке на регионы. Из 60 отзывов от субъектов РФ на этот законопроект 49 - отрицательные.

За отклонение законопроекта проголосовали все члены комитета, за исключением первого зампреда комитета Елены Драпеко. "Я считаю, что аргумент по поводу финансирования - он несколько натянутый. Почему хотелось бы, чтобы это было законодательно, а не указом президента утверждено, именно потому, что есть у нас перечень памятных дат, утвержденных законодательством, и хотелось бы, чтобы там появилось упоминание об этой дате", - сказала она. Драпеко добавила, что отрицательный отзыв на законопроект дало правительство в старом составе. "Может быть, если мы обратимся еще раз, оценка будет другая. Тем более, что мы с вами согласны, что это действительно является всенародным днем", - сказала она.