Коронавирус подтвержден у шахматиста из Ирландии в Мурманске

МУРМАНСК, 19 марта. /ТАСС/. Лаборатория Новосибирского института "Вектор" подтвердила наличие коронавируса у гражданина Ирландии, госпитализированного с подозрением коронавирус 16 марта, после участия в шахматном турнире в Мурманске. Об этом сообщается на официальном портале оперативного штаба Мурманской области.

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По информации оперативного штаба, в настоящее время пациент находится в изолированном боксе, чувствует себя удовлетворительно, его состояние стабильное.

"У него легкая степень течения заболевания. При необходимости, терапия будет скорректирована консилиумом врачей. Все необходимые препараты имеются", - уточняется в сообщении.