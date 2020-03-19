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Суд в Крыму приостановил на 90 дней работу фирмы по добыче песка на исчезающей косе в море

Исследования, проведенные ранее, показали изменение гидрологического режима в районе Бакальской косы

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Раздольненский районный суд Республики Крым приостановил на 90 дней деятельность компании по добыче песка на исчезающей Бакальской косе, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Глава Крыма Сергей Аксенов 12 марта сообщил журналистам, что Роснедра отозвали лицензию на добычу песка у компании, которая вела разработки на исчезающей Бакальской косе в Крыму.

"Общество с ограниченной ответственностью признано виновным в совершении правонарушения. Назначено административное наказание на срок 90 суток. В обеспечение исполнения решения суда юридическому лицу запрещена деятельность по разведке и добычи полезных ископаемых в Каркинитском заливе Черного моря на месторождении "Бакальская банка", - сообщили в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, предприятие нарушило статью 7.6 КоАП РФ ("Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий").

Исследования, проведенные ранее, показали изменение гидрологического режима в районе Бакальской косы в Крыму и подтвердили сокращение ее площади. В декабре 2019 года Аксенов сообщил, что обратился в Минприроды РФ с просьбой поручить Роснедрам отозвать лицензию по добыче песка на этой территории.

По данным крымских СМИ и экоактивистов, добычей песка на Бакальской косе занимается компания "Экоюжгеологоразведка".

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