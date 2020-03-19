Католическая церковь Литвы просит верующих отложить крестины и венчания

ВИЛЬНЮС, 19 марта. /ТАСС/. Литовская католическая церковь обратилась к верующим с просьбой перенести в условиях пандемии COVID-19 назначенные крестины и венчания. Информацию об этом в четверг распространила по каналам массовой информации Конференция епископов Литвы.

"Призываем верующих отложить крестины и венчания до тех пор, пока не будет отозван общенациональный карантин", - говорится в сообщении.

Как пояснила церковь, в крайних случаях, когда, например, ребенку угрожает смерть, он может быть крещен с применением обязательных средств санитарной безопасности в присутствии только родителей. При невозможности отложить венчание церемония может быть проведена при минимальном числе участников. Допущены будут сами венчающиеся и два обязательных свидетеля.

С понедельника в связи с пандемией COVID-19 в Литве действует общенациональный карантин. В связи с этим церковь сначала приняла решение о внесении временных изменений в традиционное богослужение. Было решено отказаться от святой воды, которой сообща, омывая пальцы, пользуются верующие, а также рекомендовано воздерживаться от целования креста, других святых реликвий. Затем церковь вообще отменила публичные богослужения. "Храмы в настоящее время открыты только для личной молитвы", - отметила Конференция епископов Литвы.