В Ленинградской области запретили массовые мероприятия численностью свыше 100 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Власти Ленинградской области, где выявлен один случай заражения новым коронавирусом, запретили проведение массовых мероприятий численностью участников более 100 человек. Об этом сообщил председатель регионального комитета по культуре Владимир Цой, опубликовав текст соответствующего постановления правительства области на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Ранее с 15 марта в Ленинградской области действовал запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 300 человек.

"Ситуация в Ленинградской области абсолютно спокойная и управляемая, изменения затрагивают ограничение на проведение мероприятий, оно ужесточается с 300 до 100 человек. Учреждения культуры принимают необходимые меры и продолжают работать в соответствии с постановлением", - написал Цой.

13 марта стало известно, что у жительницы Ленинградской области, которая недавно вернулась из Италии, подтвержден первый в регионе случай заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили в четверг в пресс-службе правительства Ленинградской области, по состоянию на утро 19 марта новых случаев заражения на территории региона не выявлено. По данным регионального управления Роспотребнадзора, мощность собственной лаборатории, которая выполняет экспресс-тесты на наличие коронавируса, увеличена до 300 тестов в сутки. В регионе работают 15 инфекционных стационаров, рассчитанных на 396 инфекционных коек. При необходимости количество мест будет увеличено.