На крыши машин ДПС могут установить видеокамеры для фиксации ситуации на дорогах

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Приборы видеофиксации могут установить на крыши автомобилей ДПС в этом году. Об этом сообщил в четверг начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Черников.

"В этом году, я думаю, мы сумеем реализовать [установку] так называемого прибора фиксации, который будет находиться в светодиодной балке маяка. По дороге будет двигаться автомобиль ДПС и фиксировать все, что происходит на пути его следования, в том числе сзади движущийся автомобиль, встречный поток", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

В связи с этим, как отметил Черников, присутствие сотрудников ГИБДД на дороге будет минимизировано. "Однако сотрудники смогут видеть в режиме онлайн те машины, которые находятся в розыске, злостных неплательщиков, и на такие автомобили уже обращать внимание и останавливать", - добавил он.

По словам Черникова, в настоящее время использование данной системы изучается на примерах других стран - в частности, она работает в Турции и Азербайджане. Идет подготовка к ее внедрению в России. "Думаю, и наш производитель в скором времени увидит и сделает такие же отечественные приборы", - подчеркнул Черников.