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На крыши машин ДПС могут установить видеокамеры для фиксации ситуации на дорогах

Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Черников отметил, что присутствие сотрудников ГИБДД на дороге будет минимизировано

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Приборы видеофиксации могут установить на крыши автомобилей ДПС в этом году. Об этом сообщил в четверг начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Черников.

"В этом году, я думаю, мы сумеем реализовать [установку] так называемого прибора фиксации, который будет находиться в светодиодной балке маяка. По дороге будет двигаться автомобиль ДПС и фиксировать все, что происходит на пути его следования, в том числе сзади движущийся автомобиль, встречный поток", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

В связи с этим, как отметил Черников, присутствие сотрудников ГИБДД на дороге будет минимизировано. "Однако сотрудники смогут видеть в режиме онлайн те машины, которые находятся в розыске, злостных неплательщиков, и на такие автомобили уже обращать внимание и останавливать", - добавил он.

По словам Черникова, в настоящее время использование данной системы изучается на примерах других стран - в частности, она работает в Турции и Азербайджане. Идет подготовка к ее внедрению в России. "Думаю, и наш производитель в скором времени увидит и сделает такие же отечественные приборы", - подчеркнул Черников.

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Россия
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