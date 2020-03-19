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МЧС РФ запустило видеопрограмму с лайфхаками по безопасности

Она будет размещаться на сайтах региональных главков МЧС и на страницах в соцсетях

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Видеопрограмма о сезонных рисках, происшествиях, работе МЧС и советах по безопасности запущена на официальных сайтах и страницах министерства в соцсетях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"МЧС России впервые запустило видеопрограмму в популярном формате. Еженедельные выпуски программы посвящены сезонным рискам, крупным происшествиям и общественно значимым событиям в ведомстве. В рубрике "Лайфхаки" эксперты простым и доступным языком расскажут, как сохранить свое здоровье и спасти жизнь", - рассказали в МЧС.

Программа будет размещаться на сайтах региональных главков МЧС и на страницах в соцсетях.

В МЧС обещают приглашать для участия в программе сотрудников, которые расскажут о своей работе. Формат рассчитан на людей всех возрастов. "Главная миссия программы - сделать жизнь людей безопаснее", - отметили в МЧС. 

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