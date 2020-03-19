Лайнер "Князь Владимир" отменяет круизы по Черному морю

СОЧИ, 19 марта. /ТАСС/. Круизный лайнер "Князь Владимир" приостановил рейсы до 25 апреля в связи с введением в регионе режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Сообщение об этом появилось в среду на официальном сайте компании "Черноморские круизы".

"В связи с введением на территории Краснодарского края режима "Повышенная готовность" согласно постановления главы администрации Краснодарского края "Черноморские круизы" отменяет круизы на лайнере "Князь Владимир", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отмены коснутся рейсов с 22 марта по 25 апреля. Для туристов, купивших путевки да рейсы указанного периода, предлагается компенсация.

Недельный круиз по маршруту Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь организован в 2016 году по поручению президента России Владимира Путина о восстановлении регулярного круизного сообщения в Черноморском регионе. На судне доступно 300 кают, лайнер вмещает 800 пассажиров и 250 членов экипажа, оборудован тремя бассейнами, двумя ресторанами с питанием по системам "шведский стол" и "а-ля карт", кинотеатром, барами, дискотекой и концертной площадкой.

Во вторник власти Краснодарского края ужесточили меры по предотвращению распространения коронавируса и отменили все массовые мероприятия с участим свыше 100 человек.