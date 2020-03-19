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Распространение коронавируса нового типа
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В оперативном штабе назвали причину смерти пациентки с коронавирусом в Москве

Как сообщается, у женщины оторвался тромб
Здание инфекционной больницы №2 в Москве Александр Щербак/ТАСС
Описание
Здание инфекционной больницы №2 в Москве
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Причиной смерти женщины, заразившейся новой коронавирусной инфекцией, в Москве стал оторвавшийся тромб.

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Об этом сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Результаты паталогоанатомического исследования установили истинную причину смерти пациентки. Главный патологоанатом города Москвы, доктор медицинских наук, профессор Олег Зайратьянц сообщил, что <...> диагнозом действительно была вирусная пневмония, однако по результатам вскрытия причиной смерти стал оторвавшийся тромб", - сказали в штабе.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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