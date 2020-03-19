В оперативном штабе назвали причину смерти пациентки с коронавирусом в Москве

Об этом сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Результаты паталогоанатомического исследования установили истинную причину смерти пациентки. Главный патологоанатом города Москвы, доктор медицинских наук, профессор Олег Зайратьянц сообщил, что <...> диагнозом действительно была вирусная пневмония, однако по результатам вскрытия причиной смерти стал оторвавшийся тромб", - сказали в штабе.