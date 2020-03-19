Спикер СФ и глава Сената Франции обменялись данными о действиях по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Сената Франции Жерар Ларше в ходе телефонного разговора обменялись информацией о мероприятиях по противодействию распространению нового коронавируса на национальном и международном уровнях. Об этом в четверг сообщила пресс-служба верхней палаты российского парламента.

"Собеседники обменялись информацией о мероприятиях по противодействию пандемии коронавирусной инфекции на национальных и международном уровнях. Отмечена значимость законодательной поддержки соответствующих мероприятий, организуемых исполнительными органами власти", - подчеркнули в пресс-службе, отметив, что беседа состоялась по инициативе французской стороны.

В сообщении пресс-службы отмечается, что в ходе телефонного разговора стороны отметили "высокий уровень сотрудничества между верхними палатами парламентов двух стран", была высказана "взаимная заинтересованность в их дальнейшем развитии".

"Валентина Матвиенко и Жерар Ларше условились, что новый доклад на тему "Россия - Франция: за повестку дня, основную на доверии", также содержащий конкретные рекомендации и предложения, должен быть согласован в окончательном виде до конца текущего месяца и после этого официально представлен в Москве и в Париже", - говорится в сообщении. Кроме того, стороны подчеркнули важность скоординированных мероприятий, связанных с 75-летием окончания Второй мировой войны.