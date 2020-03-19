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Распространение коронавируса нового типа

Находившийся на карантине по коронавирусу пациент сбежал из больницы в Иванове

Медики обратились в полицию, чтобы та помогла вернуть мужчину в стационар

ТАСС, 19 марта. Мужчина, госпитализированный на карантин по коронавирусу в Ивановскую городскую больницу №1, самовольно покинул медицинское учреждение. Об этом сообщила в четверг ТАСС представитель пресс-службы правительства Ивановской области.

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"В городской клинической больнице №1 находился пациент, прибывший из одной из стран Европейского Союза. Он находился под медицинским наблюдением, был госпитализирован с признаками ОРВИ. Экспресс-тест на новую коронавирусную инфекцию у него отрицательный, но по всем правилам карантинные мероприятия должны проводиться весь установленный срок", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что мужчина покинул больницу в ночь со среды на четверг, а главный врач больницы Андрей Чикин уже обратился в полицию, чтобы вернуть беглеца в стационар, а также привлечь его к ответственности.

В четверг в Ивановской области был выявлен первый подтвержденный случай заражения коронавирусом мужчины, который приехал в регион из Европы. Анализы, отправленные в лабораторию "Вектор" в Новосибирске родтвердили наличие у него новой коронавирусной инфекции. Мужчина госпитализирован в бокс инфекционной больницы, медики расценивают его состояние как удовлетворительное. Под наблюдением находится дома его супруга, у нее результаты анализов на коронавирус отрицательные.

 

Теги
РоссияИвановская областьРаспространение коронавируса нового типа
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