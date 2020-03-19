Находившийся на карантине по коронавирусу пациент сбежал из больницы в Иванове

"В городской клинической больнице №1 находился пациент, прибывший из одной из стран Европейского Союза. Он находился под медицинским наблюдением, был госпитализирован с признаками ОРВИ. Экспресс-тест на новую коронавирусную инфекцию у него отрицательный, но по всем правилам карантинные мероприятия должны проводиться весь установленный срок", - сказала собеседница агентства.



Она добавила, что мужчина покинул больницу в ночь со среды на четверг, а главный врач больницы Андрей Чикин уже обратился в полицию, чтобы вернуть беглеца в стационар, а также привлечь его к ответственности.



В четверг в Ивановской области был выявлен первый подтвержденный случай заражения коронавирусом мужчины, который приехал в регион из Европы. Анализы, отправленные в лабораторию "Вектор" в Новосибирске родтвердили наличие у него новой коронавирусной инфекции. Мужчина госпитализирован в бокс инфекционной больницы, медики расценивают его состояние как удовлетворительное. Под наблюдением находится дома его супруга, у нее результаты анализов на коронавирус отрицательные.