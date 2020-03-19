Число заразившихся коронавирусом в Бельгии за сутки выросло на 309

БРЮССЕЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Бельгии за сутки увеличилось на 309 и составляет теперь 1795 человек, сообщило в четверг министерство здравоохранения королевства. За последние сутки семь человек умерли, общее число летальных исходов достигло 21.

"Число заразившихся по состоянию на 11:00 (13:00 мск) выросло до 1795 человек, за сутки выявлено 309 новых случаев, семь человек умерли", - говорится в ежедневном бюллетене Минздрава.

В ночь на 13 марта правительство страны приняло решение о введении с 16 марта и как минимум до 3 апреля жесткого общенационального карантина. Закрылись все учебные, культурные и общественные учреждения, студенты и школьники переведены на дистанционное обучение, запрещаются все массовые публичные и частные мероприятия вне зависимости от числа их участников. Всем частным компаниям рекомендовано перевести сотрудников на работу на дому. Сокращаются часы работы госучреждений.

Без изменений работают только экстренные службы, транспорт и магазины. Людям рекомендовано без необходимости не выходить на улицу и минимизировать поездки на общественном транспорте.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 147 случаев заражения, умер один человек. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.