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Распространение коронавируса нового типа

В Северной Ирландии зафиксирован первый случай смерти от коронавируса

В Соединенном Королевстве заболевание подтверждено у 2626 человек

ЛОНДОН, 19 марта. /ТАСС/. Первый случай смерти от вызванной коронавирусной инфекцией болезни зафиксирован в Северной Ирландии. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении Министерства здравоохранения и социальных дел Великобритании.

Таким образом, летальные исходы зарегистрированы во всех четырех административно-политических частях Соединенного Королевства. Из 105 смертельных случаев три зафиксированы в Шотландии, по одному - в Уэльсе и Северной Ирландии, остальные - в Англии.

Как сообщалось в среду, болезнь подтверждена в Соединенном Королевстве у 2626 человек.

Власти Великобритании проводят анализы на заболевание исключительно у пациентов в тяжелом состоянии, людям с легкими симптомами рекомендовано не обращаться к врачам вовсе, а самоизолироваться на семь дней. В этой ситуации власти признают, что реальные цифры могут оказаться выше. По оценкам главного санитарного врача Англии Криса Уитти и научного советника британского правительства Патрика Валланса, истинное число случаев может достигать 55 тыс.

Теги
ВеликобританияРаспространение коронавируса нового типа
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