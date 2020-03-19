Почти каждый пятый участник проекта "Лидеры России. Политика" моложе 30 лет

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Почти каждый пятый подавший заявку для участия в конкурсе "Лидеры России. Политика" входит в категорию до 30 лет. Об этом сообщил в среду журналистам первый заместитель председателя Госдумы, наставник конкурса Александр Жуков.

"Разные возрасты [среди подавших заявки на конкурс]. Довольно-таки большая категория - это молодежь в возрасте до 30 лет - 17%. Я честно говоря, не ожидал, что совсем молодые люди будут участвовать в этом конкурсе", - отметил Жуков.

Он добавил, что около половины заявок поступило от людей возрасте от 30 до 40 лет. "Думаю, что конкурс стартовал успешно. Думаю, что превзошел ожидания организаторов. Проявляют высокую активность и участвуют все регионы, все возрасты, люди из самых разных сфер деятельности, как мне сказали, есть представители самых разных политических партий", - сказал он, добавив, что заявки подали также и представители несистемной оппозиции.

В свою очередь генеральный директор автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей", руководитель конкурса "Лидеры России" Алексей Комиссаров напомнил, что для участия в конкурсе зарегистрировалось около 34 тыс. человек. "Однако не все конкурсанты еще выполнили обязательные задания, поэтому наблюдательный совет конкурса принял решение продлить до 26 марта возможность написания эссе и загрузки видеоинтервью, которые необходимы для получения допуска на дистанционный этап", - уточнил Комиссаров.

По его словам, после дистанционного отбора путевки для очного этапа получат около 500 человек. Даты проведения этих испытаний зависят от эпидемиологической ситуации в стране.

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России. Политика" стартовал 25 февраля, в нем принимают участие лица в возрасте от 21 года до 55 лет. Отбор предусматривает заочный этап, очные полуфиналы, а также финал, который предварительно запланирован на май. Как ожидается, по итогам конкурса будет отобрано 70-80 победителей, которые пройдут обучение под руководством 12 наставников, среди которых представители всех парламентских партий.

Конкурс входит в платформу "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.