{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Почти каждый пятый участник проекта "Лидеры России. Политика" моложе 30 лет

Первый заместитель председателя Госдумы и наставник конкурса Александр Жуков отметил, что около половины заявок поступило от людей возрасте от 30 до 40 лет

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Почти каждый пятый подавший заявку для участия в конкурсе "Лидеры России. Политика" входит в категорию до 30 лет. Об этом сообщил в среду журналистам первый заместитель председателя Госдумы, наставник конкурса Александр Жуков.

"Разные возрасты [среди подавших заявки на конкурс]. Довольно-таки большая категория - это молодежь в возрасте до 30 лет - 17%. Я честно говоря, не ожидал, что совсем молодые люди будут участвовать в этом конкурсе", - отметил Жуков.

Он добавил, что около половины заявок поступило от людей возрасте от 30 до 40 лет. "Думаю, что конкурс стартовал успешно. Думаю, что превзошел ожидания организаторов. Проявляют высокую активность и участвуют все регионы, все возрасты, люди из самых разных сфер деятельности, как мне сказали, есть представители самых разных политических партий", - сказал он, добавив, что заявки подали также и представители несистемной оппозиции.

В свою очередь генеральный директор автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей", руководитель конкурса "Лидеры России" Алексей Комиссаров напомнил, что для участия в конкурсе зарегистрировалось около 34 тыс. человек. "Однако не все конкурсанты еще выполнили обязательные задания, поэтому наблюдательный совет конкурса принял решение продлить до 26 марта возможность написания эссе и загрузки видеоинтервью, которые необходимы для получения допуска на дистанционный этап", - уточнил Комиссаров.

По его словам, после дистанционного отбора путевки для очного этапа получат около 500 человек. Даты проведения этих испытаний зависят от эпидемиологической ситуации в стране.

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России. Политика" стартовал 25 февраля, в нем принимают участие лица в возрасте от 21 года до 55 лет. Отбор предусматривает заочный этап, очные полуфиналы, а также финал, который предварительно запланирован на май. Как ожидается, по итогам конкурса будет отобрано 70-80 победителей, которые пройдут обучение под руководством 12 наставников, среди которых представители всех парламентских партий.

Конкурс входит в платформу "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.

Теги
Жуков, Александр ДмитриевичРоссия
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Посольство Швейцарии в Москве приостанавливает выдачу виз с 19 марта по 15 июня
Ранее Федеральный совет Швейцарии заявил о приостановке на три месяца выдачи шенгенских и национальных виз в связи с пандемией коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС