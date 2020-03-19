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Распространение коронавируса нового типа

Часть международных рейсов в Пекин, в том числе из Москвы, перенаправят в другие города

20 марта рейсы Air China из Москвы и Парижа будут перенаправляться в Тяньцзинь

ПЕКИН, 19 марта. /ТАСС/. Некоторые следующие в Пекин международные рейсы китайских авиакомпаний Air China  и Hainan Airlines, в том числе из Москвы, будут перенаправлены в другие города для разгрузки столичного аэропорта Шоуду. Как сообщило в четверг Управление гражданской авиации КНР, такие меры приняты в целях осуществления карантинных мер из-за пандемии коронавируса.

Согласно заявлению ведомства, 20 марта рейсы Air China из Москвы и Парижа будут перенаправляться в Тяньцзинь. Рейсы из Токио с 20 по 22 марта будут перенаправлены в Хух-Хото (административный центр автономного района Внутренняя Монголия). Рейсы из Торонто в Пекин с 21 по 22 марта авиаперевозчика Hainan Airlines будут перенаправляться в Тайюань (административный центр провинции Шаньси).

Теги
РоссияКитайРаспространение коронавируса нового типа
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