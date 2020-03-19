Посольство России на Украине формирует списки россиян для эвакуации на родину

КИЕВ, 19 марта. /ТАСС/. Посольство России на Украине принимает обращения граждан РФ, не имеющих возможности самостоятельно вернуться на родину в связи с закрытием Киевом международного регулярного пассажирского сообщения, с целью возможной организации эвакуации. Об этом в четверг корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе дипломатического представительства.

"В настоящий момент прорабатывается возможность эвакуации российских граждан [с территории Украины]", - сообщили в посольстве.

Представитель пресс-службы уточнил, что россияне могут оставить свои данные в консульском отделе посольства, заполнив соответствующую форму на сайте диппредставительства. Обращения граждан РФ принимаются как посольством в Киеве, так и генеральными консульствами России в Харькове, Львове и Одессе. Представитель пресс-службы отметил, что такие обращения уже поступают, однако не уточнил их количество. Кроме того, пока неизвестно, когда и каким образом может произойти эвакуация.

Украина с 00:00 (01:00 мск) 17 марта на две недели прекратила регулярные международные пассажирские перевозки в рамках борьбы с распространением коронавируса. Пересечь границу страны теперь можно исключительно на легковом транспорте. За день до этого Украина закрыла въезд в страну для иностранных граждан. Кроме того, было существенно сокращено количество пунктов пропуска через границу, а также через линию соприкосновения в Донбассе.

На данный момент на Украине зарегистрировано 16 случаев нового коронавируса, из которых два - летальные.