{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Посольство России на Украине формирует списки россиян для эвакуации на родину

На данный момент на Украине зарегистрировано 16 случаев нового коронавируса, из которых два - летальные

КИЕВ, 19 марта. /ТАСС/. Посольство России на Украине принимает обращения граждан РФ, не имеющих возможности самостоятельно вернуться на родину в связи с закрытием Киевом международного регулярного пассажирского сообщения, с целью возможной организации эвакуации. Об этом в четверг корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе дипломатического представительства.

"В настоящий момент прорабатывается возможность эвакуации российских граждан [с территории Украины]", - сообщили в посольстве.

Представитель пресс-службы уточнил, что россияне могут оставить свои данные в консульском отделе посольства, заполнив соответствующую форму на сайте диппредставительства. Обращения граждан РФ принимаются как посольством в Киеве, так и генеральными консульствами России в Харькове, Львове и Одессе. Представитель пресс-службы отметил, что такие обращения уже поступают, однако не уточнил их количество. Кроме того, пока неизвестно, когда и каким образом может произойти эвакуация.

Украина с 00:00 (01:00 мск) 17 марта на две недели прекратила регулярные международные пассажирские перевозки в рамках борьбы с распространением коронавируса. Пересечь границу страны теперь можно исключительно на легковом транспорте. За день до этого Украина закрыла въезд в страну для иностранных граждан. Кроме того, было существенно сокращено количество пунктов пропуска через границу, а также через линию соприкосновения в Донбассе.

На данный момент на Украине зарегистрировано 16 случаев нового коронавируса, из которых два - летальные.

Теги
УкраинаРоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Посольство Швейцарии в Москве приостанавливает выдачу виз с 19 марта по 15 июня
Ранее Федеральный совет Швейцарии заявил о приостановке на три месяца выдачи шенгенских и национальных виз в связи с пандемией коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС