Посольство Швейцарии в Москве приостанавливает выдачу виз с 19 марта по 15 июня

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Диппредставительство Швейцарии в России и визовый центр приостанавливают прием документов, оформление и выдачу виз с 19 марта по 15 июня. Об этом говорится в распространенном в четверг в Facebook сообщении посольства.

"Посольство приостанавливает выдачу виз с 19 марта по 15 июня. Приемный отдел диппредставительства и визового центра TLS Russia будут закрыты", - отмечается в сообщении.

Ранее Федеральный совет (правительство) Швейцарии заявил о приостановке на три месяца выдачи шенгенских и национальных виз в связи с пандемией коронавируса.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли.