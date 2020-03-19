ГИБДД планирует ограничить выезд иностранным водителям с неоплаченными штрафами

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Глава Госавтоинспекции России Михаил Черников сообщил о разработке законопроекта, запрещающего выезд с территории РФ автомобилей с иностранными номерами, водители которых не оплатили штрафы за нарушение Правил дорожного движения (ПДД).

"В соответствии с поручением президента Российской Федерации мы разрабатываем законопроект, который позволит сегодня также ограничивать дальнейшее передвижение транспортных средств [с иностранными номерами], если не оплатили [штраф]", - сказал он в четверг в интервью телеканалу "Россия-24".

Глава ГИБДД добавил, что на данный момент нарушение ПДД водителями на машинах с иностранными номерами предусматривает наказание в виде двукратного размера налагаемого штрафа или административный арест до 15 суток.