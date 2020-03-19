МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что причиной смерти пациентки с коронавирусом стал оторвавшийся тромб. Об этом градоначальник написал в четверг на своей странице в Twitter .

Ранее в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом журналистам сообщили, что причиной смерти в Москве женщины, заразившейся новой коронавирусной инфекцией, стал оторвавшийся тромб. "Результаты паталогоанатомического исследования установили истинную причину смерти пациентки. Главный патологоанатом города Москвы, доктор медицинских наук, профессор Олег Зайратьянц сообщил, что <...> диагнозом действительно была вирусная пневмония, однако по результатам вскрытия причиной смерти стал оторвавшийся тромб",- сказали в штабе. Зайратьянц, чьи слова приводят в штабе, уточнил, что причиной смерти стала массивная двусторонняя тромбоэмболия легочной артерии. "На момент смерти изменений в легких не было. Тяжелые сопутствующие хронические заболевания подтвердились, среди них сахарный диабет, церебровасулярная болезнь, ишемическая болезнь сердца",- заключил патологоанатом.

По информации штаба, пациентка 79 лет была госпитализирована 13 марта, но по настоянию родственников с 14 марта перешла на лечение в частную медицинскую организацию. После получения положительного результата анализа на коронавирусную инфекцию ее перевели в инфекционную больницу №2, где находилась в изолированном боксе. В связи с усилением дыхательной недостаточности женщина получала комплексную интенсивную терапию в условиях реанимации.

Ранее стало известно, что количество случаев заражения коронавирусом в столице выросло до 86, все 30 новых заболевших посещали европейские страны в последние две недели.