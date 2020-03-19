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Распространение коронавируса нового типа

ЕС создает для стран-членов резерв медоборудования по борьбе с коронавирусом

Еврокомиссар Янез Ленарчич заявил, что к настоящему времени две страны ЕС - Италия и Испания - запросили дополнительное медоборудование

БРЮССЕЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Евросоюз создает стратегический резервный фонд медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, чтобы удовлетворить нужды стран - членов сообщества в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщил в четверг еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы создаем стратегический резерв медицинского оборудования. Это, в частности, средства индивидуальной защиты, как, например, защитные маски и респираторы, а также лекарства и лабораторное оборудование", - сказал он.

По словам еврокомиссара, к настоящему времени две страны ЕС - Италия и Испания - запросили дополнительное медоборудование.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 147 случаев заражения, умер один человек. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

Теги
ИспанияИталияРаспространение коронавируса нового типа
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