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Распространение коронавируса нового типа

ФСИН ввела круглосуточный мониторинг в учреждениях из-за нового коронавируса

На сегодняшний день в учреждениях уголовно-исполнительной системы случаев заболевания не зарегистрировано

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ создала оперативный штаб для контроля за обстановкой в учреждениях службы и организовала круглосуточный мониторинг. Как отмечается в поступившем в ТАСС сообщении пресс-службы ведомства, "на сегодняшний день в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией не зарегистрировано". "Между тем, сложившаяся ситуация диктует необходимость принятия дополнительных противоэпидемических мер", - отметили в ведомстве.

Помимо созданного по поручению правительства РФ оперативного штаба ФСИН аналогичные структуры будут создавать в территориальных управлениях для своевременного выявления, профилактики инфекции и создания необходимых условий для обеспечения лечения, дезинфекции, маршрутизации и размещения больных и контактировавших с ними лиц, а также для взаимодействия с оперативными штабами в субъектах РФ.

"Во всех учреждениях организованы медицинские посты для выявления больных с респираторными симптомами. На всех объектах, в том числе в приемных, сборных отделениях, столовых, автотранспорте, камерах, отрядах и т. д. проводятся дополнительные дезинфекционные мероприятия с применением современных специальных средств и бактерицидных облучателей (рециркуляторов)", - сообщили во ФСИН. Медработники увеличили количество покамерных обходов и осмотров всех содержащихся в учреждениях граждан, также усилен мониторинг за состоянием здоровья лиц, страдающих хроническими заболеваниями.

Дано указание обеспечить в учреждениях запас лекарственных препаратов, рекомендованных к использованию в отношении вирусных инфекций и их осложнений, дезинфицирующих средств, бесконтактных термометров, средств индивидуальной защиты. Карантинные мероприятия введены в Домах ребенка при женских колониях, где матери проживают вместе с детьми, находящимися на грудном вскармливании.

На период ограничительных мероприятий отменены все массовые, деловые, спортивные, культурные мероприятия. По возможности их будут проводить в видеоформате. Строгий медицинский контроль организован за сотрудниками УИС. В центральном аппарате ФСИН в Москве организован круглосуточный мониторинг и контроль за эпидемиологической ситуацией в учреждениях и органах УИС.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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