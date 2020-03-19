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Сбежавший из больницы в Иванове пациент не инфицирован коронавирусом

Источник в медицинских кругах сообщил, что пациент приехал из одной из стран Европы и должен был находиться на карантине

ТАСС, 19 марта. Пациент с признаками ОРВИ нарушил условия карантина, самовольно покинув инфекционную больницу в Иванове. Как сообщил ТАСС источник в медицинских кругах, его тест коронавирус ранее показал отрицательный результат.

"Пациент, прибывший из одной из стран ЕС сбежал из больницы, несмотря на то, что должен был находиться на карантине. Его тест на наличие коронавирусной инфекции показал отрицательный результат", - сказал собеседник агентства.

По его словам, врачи обратились в правоохранительные органы после инцидента.

Теги
РоссияИвановская область
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