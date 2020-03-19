Сбежавший из больницы в Иванове пациент не инфицирован коронавирусом

ТАСС, 19 марта. Пациент с признаками ОРВИ нарушил условия карантина, самовольно покинув инфекционную больницу в Иванове. Как сообщил ТАСС источник в медицинских кругах, его тест коронавирус ранее показал отрицательный результат.

"Пациент, прибывший из одной из стран ЕС сбежал из больницы, несмотря на то, что должен был находиться на карантине. Его тест на наличие коронавирусной инфекции показал отрицательный результат", - сказал собеседник агентства.

По его словам, врачи обратились в правоохранительные органы после инцидента.