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Правительство утвердило перечень из 36 медизделий с особым порядком госрегистрации

Это позволит в короткие сроки вводить в обращение изделия, необходимые для предупреждения распространения инфекционных заболеваний

МОСКВА 19 марта. /ТАСС/. Правительство России утвердило перечень медицинских изделий из 36 наименований, в отношении которых устанавливается особый порядок государственной регистрации на территории страны. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на сайте правительства.

"Утвержденный подписанным постановлением перечень включает 36 видов медицинских изделий: костюмы изолирующие и хирургические, халаты изолирующие и операционные, наборы одежды хирургический и смотровой, маски, бахилы, респираторы и перчатки. Это позволит в короткие сроки вводить в обращение медицинские изделия, необходимые для предупреждения распространения инфекционных заболеваний", - говорится в пояснении к документу.

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