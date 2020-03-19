Власти Китая признали ошибкой преследование врача в Ухане, сообщившего об эпидемии

ПЕКИН, 19 марта. /ТАСС/. Расследование Государственного надзорного комитета КНР признало ошибочными действия полиции в отношении работавшего в Ухане врача Ли Вэньляна, который одним из первых попытался сообщить о вспышке вызванного коронавирусом заболевания в Ухане. Об этом говорится в опубликованных в четверг результатах расследования.

"Из-за вынесенного (Ли Вэньляну - прим. ТАСС) полицейским участком Чжуннаньлу (г. Ухань) предупреждения и несоответствующим норме мерам исполнения законодательства комиссия по расследованию предлагает контролирующим органам города Ухань произвести проверку и устранить существующие проблемы", - указывается в документе.

"Призываем органы общественной безопасности аннулировать это официальное предупреждение (Ли Вэньляну) и привлечь к ответственности соответствующих сотрудников. А также своевременно обнародовать для общественности результаты проверки", - говорится в результатах расследования.

Дело Ли Вэньляна

Офтальмолог Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян был одним из первых врачей в Китае, который попытался сообщить общественности о вспышке в городе тогда еще неизвестного заболевания. 30 декабря он сообщил своим коллегам в социальной сети WeChat о том, что в городе зафиксировано несколько случаев, как он тогда предполагал, атипичной пневмонии. 3 января полиция города вызвала его на допрос и вынесла ему официальное предупреждение "за распространение ложной информации в интернете", а также пригрозила ему уголовной ответственностью в случае повторного распространения подобной информации.

После этого Ли Вэньлян вернулся к работе и 7 января был инфицирован коронавирусом во время приема зараженного пневмонией пациента с глаукомой. Состояние 33-летнего врача быстро ухудшалось, 12 января его поместили в реанимацию, однако 6 февраля, несмотря на все усилия врачей, он умер.

Этот случай выразил острую реакцию в китайской общественности, по этой причине центральное правительство КНР начало расследование в связи с действиями полиции.