Москалькова просит кабмин внести маски и антисептики в минимальный ассортимент лекарств

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением внести медицинские маски и антисептические средства в минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медпомощи.

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"В целях защиты прав граждан на охрану здоровья и предотвращения заражения коронавирусом я незамедлительно направила обращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть вопрос о внесении медицинских масок и антисептических средств в минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, и дать поручение о разрешении этой острой проблемы", - написала уполномоченный в четверг в своем Instagram.

Она отметила, что к ней поступают многочисленные жалобы граждан на отсутствие в аптечной сети антисептиков и медицинских масок. "Это подтвердилось в результате проверок, проведенных мною лично, уполномоченными по правам человека в субъектах РФ и сотрудниками наших аппаратов", - сообщила Москалькова.