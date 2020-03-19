Мишустин поручил МЭР установить дату Дня географа

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Министерству экономического развития до 15 апреля принять нормативный правовой акт об установлении профессионального праздника - Дня географа. Соответствующее распоряжение главы кабмина опубликовано в четверг на официальном портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин в декабре 2019 года своим указом учредил в России почетное звание "Заслуженный географ Российской Федерации".

В положении об этом звании отмечается, что оно присваивается "высокопрофессиональным специалистам в области географии". Оно может быть присвоено за заслуги в совершении географических открытий, в проведении научных экспедиций и исследований, в популяризации достижений отечественной географии и ряд других. Такое почетное звание может быть присвоено, как правило, не раньше чем через 20 лет с начала профессиональной деятельности географа.

24 апреля 2017 года Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества предложил учредить это звание и установить в стране соответствующий праздник - День географа.