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Ректор СевГУ: реставрация корпуса вуза превратит его в один из лучших кампусов страны

Студентка Севастопольского государственного университета попросила президента России выделить деньги на реставрацию исторического здания кампуса и получила согласие

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Реставрация корпуса Севастопольского государственного университета в бухте Голландия помогла бы создать в Севастополе один из лучших кампусов России. Однако средств на нее пока нет, и в здании происходят разрушения, которые могут стать необратимыми. Об этом сообщил ТАСС в четверг ректор вуза Владимир Нечаев.

"В университете очень рады, что предложения нашей студентки получили поддержку президента Российской Федерации и губернатора Севастополя. Голландия - это безусловно очень важное, знаковое место для Севастополя. У нас появилась надежда, что "Голландия" станет одним из лучших кампусов нашей страны. Мы благодарны за поддержку президенту Российской Федерации", - сказал Нечаев.

Он отметил, что разрушения, которые происходят в старинном здании, могут стать необратимыми, если вовремя не предпринять мер. "Мы все последние годы очень переживали, что не можем эффективно работать над реставрацией и реконструкцией этого корпуса", - отметил ректор.

В пресс-службе вуза отметили, что четырехэтажное здание относится к объектам культурного наследия регионального значения. Общая площадь здания более 31 тыс. кв. м, при этом там обучается только 800 человек при потенциальной вместимости до 3 тыс. человек. Рядом с ним расположены общежития для студентов, спортивное ядро, здание столовой, Центр морских исследований и технологий, уникальный парк на территории в 4 га.

В среду на встрече президента России Владимира Путина с крымской общественностью магистрант СевГУ обратилась к главе государства с просьбой выделить финансовые средства на капитальный ремонт кампуса СевГУ в бухте Голландия, а также рассмотреть вопрос проведения такого ремонта в рамках нацпроекта. Путин поручил подготовить предложения по капитальному ремонту корпуса.

Здание в бухте Голландия начали строить в 1915 году как Морской кадетский корпус для подготовки офицеров императорского флота, но из-за революции и гражданской войны завершить его не удалось. Предпринималось несколько попыток достроить здание, но удалось это только в 1960 году. Здесь разместилось Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище. Кроме главного корпуса были возведены еще несколько строений для учебных задач военно-морского училища и казармы-общежития. Училище существовало до начала 1990-х годов, после создания СевГУ в 2014 году ему передан весь комплекс в "Голландии".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКрым
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