Первый случай смерти от коронавирусной инфекции подтвержден в Хорватии

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Первый случай смерти человека, зараженного коронавирусом нового типа, подтвержден в Хорватии. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на Институт общественного здоровья страны.

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"Умерший 70-летний мужчина был инфицирован коронавирусом. Проводятся проверки, чтобы определить, страдал ли он от других хронических болезней или причиной смерти стал только коронавирус", - цитирует агентство заявление главы больницы города Пула.

Общее число заболевших в Хорватии достигает 102, указывает агентство.

К настоящему времени в самостоятельной изоляции находятся почти 10 тыс. граждан Хорватии. В стране закрыты все границы. Проезд разрешен только грузовикам с продовольствием, правительственным и экстренным службам. Мобилизован весь медицинский персонал республики.