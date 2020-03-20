Из-за коронавируса люди сидят дома и моют руки. Хорошо ли это для экологии?

18 марта Евросоюз на 30 дней закрыл внешние границы. Будут сделаны исключения — например, для дипломатов, медиков и граждан ЕС, которые хотят вернуться. Но туристы туда в ближайшее время не попадут. Россия с 18 марта по 1 мая ограничила въезд иностранцев. Израиль и Новая Зеландия тоже "закрылись", Швейцария приостановила выдачу виз. Еще раньше начались приостановки авиасообщения, и кто-то просто не смог улететь в отпуск, а кто-то решил этого не делать, чтобы по приезде не попасть на карантин.

Что это значит? Меньше полетов — меньше парниковых газов. В соцсетях уже пошутили, что шведская активистка Грета Тунберг, принципиально не передвигающаяся самолетами, должна быть счастлива.

К тому же меньше людей — меньше мусора. Ведь далеко не все туристы кидают обертки от мороженого в урны. А в каналы Венеции вернулись утки, лебеди и рыбы, потому что резко снизилось движение водного транспорта.

Люди сидят дома

"Карантин" и "самоизоляцию" уже можно считать главными словами 2020 года. С 19 марта все, кто приезжает в Россию, должны будут две недели сидеть дома (прежде это правило действовало для Москвы и определенного списка стран). Каникулы в российских школах продлят до 12 апреля, часть работников ушли из офисов на удаленку. В некоторых странах уже ввели тотальный карантин.

Что это значит? Во-первых, в городах мира стало меньше транспорта, а значит, и выхлопных газов. Во-вторых, опустели офисы, где свет горит круглосуточно, а компьютеры по вечерам зачастую не выключают, а переводят в "спящий" режим. Большие торговые центры теперь тоже временно не нужны. Значит, должно тратиться меньше электроэнергии — в своих домах мы экономнее.

Заводы стоят

19 марта стало известно, что три американских автомобилестроительных гиганта — General Motors, Ford и Fiat Chrysler — приостанавливают производство на своих заводах до 30 марта, чтобы "провести тщательную чистку и дезинфекцию". В начале марта сообщалось, что в Китае только треть компаний возобновила работу в полном объеме после новогодних каникул.

Что это значит? За две февральские недели выбросы углекислого газа в Китае сократились на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Очевидно, что приостановка таких производств повлияет на экологию благотворно.

Люди носят маски и следят за гигиеной

Знаменитости выкладывают видео, на которых они моют руки, и призывают всех делать то же самое. Врачи в один голос говорят, что гигиена — лучший способ защититься от коронавируса.