Из-за коронавируса люди сидят дома и моют руки. Хорошо ли это для экологии?

Весь мир никуда не едет
18 марта Евросоюз на 30 дней закрыл внешние границы. Будут сделаны исключения — например, для дипломатов, медиков и граждан ЕС, которые хотят вернуться. Но туристы туда в ближайшее время не попадут. Россия с 18 марта по 1 мая ограничила въезд иностранцев. Израиль и Новая Зеландия тоже "закрылись", Швейцария приостановила выдачу виз. Еще раньше начались приостановки авиасообщения, и кто-то просто не смог улететь в отпуск, а кто-то решил этого не делать, чтобы по приезде не попасть на карантин.
Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что пандемия угрожает развитию туристического бизнеса. Десятки мероприятий, включая конкурс "Евровидение", отменили.
Что это значит? Меньше полетов — меньше парниковых газов. В соцсетях уже пошутили, что шведская активистка Грета Тунберг, принципиально не передвигающаяся самолетами, должна быть счастлива.
К тому же меньше людей — меньше мусора. Ведь далеко не все туристы кидают обертки от мороженого в урны. А в каналы Венеции вернулись утки, лебеди и рыбы, потому что резко снизилось движение водного транспорта.
Люди сидят дома
"Карантин" и "самоизоляцию" уже можно считать главными словами 2020 года. С 19 марта все, кто приезжает в Россию, должны будут две недели сидеть дома (прежде это правило действовало для Москвы и определенного списка стран). Каникулы в российских школах продлят до 12 апреля, часть работников ушли из офисов на удаленку. В некоторых странах уже ввели тотальный карантин.
Что это значит? Во-первых, в городах мира стало меньше транспорта, а значит, и выхлопных газов. Во-вторых, опустели офисы, где свет горит круглосуточно, а компьютеры по вечерам зачастую не выключают, а переводят в "спящий" режим. Большие торговые центры теперь тоже временно не нужны. Значит, должно тратиться меньше электроэнергии — в своих домах мы экономнее.
Заводы стоят
19 марта стало известно, что три американских автомобилестроительных гиганта — General Motors, Ford и Fiat Chrysler — приостанавливают производство на своих заводах до 30 марта, чтобы "провести тщательную чистку и дезинфекцию". В начале марта сообщалось, что в Китае только треть компаний возобновила работу в полном объеме после новогодних каникул.
Что это значит? За две февральские недели выбросы углекислого газа в Китае сократились на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Очевидно, что приостановка таких производств повлияет на экологию благотворно.
Люди носят маски и следят за гигиеной
Знаменитости выкладывают видео, на которых они моют руки, и призывают всех делать то же самое. Врачи в один голос говорят, что гигиена — лучший способ защититься от коронавируса.
В РПЦ решили давать людям после причастия запивку (горячая вода, смешанная с вином, которой полагается запивать причастие) только в одноразовой посуде. Антидор (часть хлеба, из которой вырезается середина для святых даров, вкушаемая на литургии не причащавшимися) будут раздавать в перчатках.
В мире люди уже давно выходят на улицу в перчатках и масках, а россияне говорят, что маски из аптек уже пропали.
Что это значит? За 1–17 марта в нашей стране выросло потребление водопроводной воды — на 11,6% по сравнению со среднемесячными показателями прошлых лет. Это можно объяснить частым и продолжительным (по правилам) мытьем рук.
Из-за популярности одноразовой посуды и перчаток возрастет число используемого пластика. С другой стороны, раз меньше людей будут находиться в офисах и на улице, то кофе в одноразовых стаканчиках тоже будет продаваться меньше. Так что это еще предстоит подсчитать.
По данным на 17 марта, в России выпускают 1,5 млн медицинских масок в сутки, и мощности планируется наращивать. Эти маски рекомендуют менять раз в два часа. Как пишет издание Politico, Китай "тонет в медицинских отходах, производимых больницами, включая маски для лица и одноразовые салфетки". По их данным, объем медицинских отходов в Ухане сегодня — более 200 тонн в день, что в четыре раза больше обычного. Эти отходы нужно сжигать.