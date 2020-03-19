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Число операций по пересадке органов в России увеличилось почти в четыре раза за 13 лет

За это время было сделано более 20 тыс. операций

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Количество выполненных в России операций по трансплантации органов в 2019 году увеличилось почти в четыре раза по сравнению с показателями 2006 года. Об этом в четверг сообщил журналистам директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) трансплантологии и искусственных органов им. В. И. Шумакова, главный внештатный трансплантолог Минздрава России Сергей Готье.

"В 2019 году почти в четыре раза увеличилось число пересаживаемых органов на территории Российской Федерации. Хотя это, конечно, далеко не предел, и перед нами стоят очень большие задачи по интенсификации процесса, что связано не только с чисто врачебными какими-то умениями, навыками и кадрами, но и, естественно, с теми общественно-экономическими ситуациями, которым подвергаются как вся страна, так и регионы", - сказал он.

Согласно слайдам к его выступлению, за период с 2006 по 2019 годы число трансплантаций органов в России, выполняемых ежегодно, увеличилось в 3,7 раза. За это время было сделано всего 20 118 пересадок органов. Кроме того, Готье отметил постоянный небольшой рост числа трансплантаций в год.

"С 2015 года наблюдается не очень большой, но постоянный рост числа операций по трансплантации органов, примерно на 200 в год число трансплантаций увеличивается", - добавил он.

Всего за 2019 год в России было выполнено 1473 пересадки почки, 584 пересадок печени, 337 - сердца и 25 - легких.

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