В Кирове подтверждены два новых случая заражения коронавирусом

ТАСС, 19 марта. Число зараженных коронавирусом в Кирове увеличилось до трех, вирус выявлен у мужа женщины, которую 13 марта госпитализировали с признаками новой инфекции, а также у одного из пассажиров поезда, в которым супруги ехали из Москвы в Киров. Все пациенты в удовлетворительном состоянии, сообщил журналистам первый зампред правительства региона Дмитрий Курдюмов.

"Сегодня пришло подтверждение по супругу [первой госпитализированной], они находятся в больнице, состояние удовлетворительное. У нас находятся четыре контактных от этого случая, из них сегодня мы получили подтверждение по одному человеку. Итого всего у нас три человека с подтвержденными диагнозами и четыре подозрительных на коронавирус", - сказал Курдюмов журналистам.

По его словам, всего в инфекционной больнице - 30 человек, 102 человека наблюдается на дому - это граждане, которые вернулись из стран Европы, а также пассажиры поезда Москва - Новый Уренгой, на котором ехали супруги. "Ситуация под полным контролем, все находятся в удовлетворительном состоянии, система здравоохранения области готова всех принять и вылечить", - отметил Курдюмов.