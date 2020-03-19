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Распространение коронавируса нового типа

В Кирове подтверждены два новых случая заражения коронавирусом

Все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии

ТАСС, 19 марта. Число зараженных коронавирусом в Кирове увеличилось до трех, вирус выявлен у мужа женщины, которую 13 марта госпитализировали с признаками новой инфекции, а также у одного из пассажиров поезда, в которым супруги ехали из Москвы в Киров. Все пациенты в удовлетворительном состоянии, сообщил журналистам первый зампред правительства региона Дмитрий Курдюмов.

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 "Сегодня пришло подтверждение по супругу [первой госпитализированной], они находятся в больнице, состояние удовлетворительное. У нас находятся четыре контактных от этого случая, из них сегодня мы получили подтверждение по одному человеку. Итого всего у нас три человека с подтвержденными диагнозами и четыре подозрительных на коронавирус", - сказал Курдюмов журналистам.

По его словам, всего в инфекционной больнице - 30 человек, 102 человека наблюдается на дому - это граждане, которые вернулись из стран Европы, а также пассажиры поезда Москва - Новый Уренгой, на котором ехали супруги. "Ситуация под полным контролем, все находятся в удовлетворительном состоянии, система здравоохранения области готова всех принять и вылечить", - отметил Курдюмов.

 

Теги
РоссияКировская областьРаспространение коронавируса нового типа
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