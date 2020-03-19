Хайнань создаст специальное производство для удовлетворения спроса на средства медзащиты

ХАЙКОУ /Китай/, 19 марта. /ТАСС/. Власти южнокитайского острова Хайнань одобрили проект создания специлизированной промышленной площадки по выпуску средств медзащиты, пользующихся повышенным спросом на международном рынке в связи с эпидемией нового коронавируса в мире. Об этом сообщил информационный портал "Чжунго синьвэньван".

По его данным, инвестиции в производство масок, спецодежды, дезинфицирующей жидкости и одноразовых медпринадлежностей на первом этапе превысят 370 млн юаней (более $52 млн), на строительство уйдет около полутора лет. Благодаря этому индустриальному комплексу, на территории которого будут запущены десятки производственных линий, планируется создать около 1 тыс. рабочих мест. Эта индустриальная база станет ежегодно выпускать продукцию на сумму порядка 500 млн юаней (свыше $71 млн).

Церемония закладки первого камня состоялась в городе Хайкоу на севере острова, объект будет принадлежать компании Honz Pharmaceutical. "На Хайнане пока нет заводов, способных выпускать некоторые из товаров, которые здесь будут производиться. В частности, речь идет о различных медицинских аксессуарах, подлежащих периодической замене, - рассказал ведущий специалист проекта Чэнь Юй. - Мы восполним этот пробел".

По его словам, специализированная промзона будет способна создать стратегические запасы медицинских принадлежностей, которых провинции хватит как минимум на полгода. Как уточнил председатель правления Honz Pharmaceutical Хун Цзянъю, Хайнань крайне нуждается в такой производственной площадке, которая станет важным звеном в местной системе здравоохранения. Ранее в этом году компания всего за восемь суток создала на острове с нуля завод медицинских масок.

Вспышка коронавируса на Хайнане фактически завершилась: в уездах и городах провинции уже месяц как нет новых случаев заболевания пневмонией. В регионе насчитывается только один инфицированный, который проходит профилактическое лечение. Провинция уже восстановила регулярное движение транспорта, работу многих компаний и туристических достопримечательностей.