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В Думу внесли новую редакцию законопроекта о сроках перерегистрации охотничьего оружия

Также законопроектом предлагается упростить медосвидетельствование охотников

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Группа депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым в четверг внесла в Госдуму новую редакцию законопроекта, предлагающего увеличить срок действия разрешений на хранение и ношение охотничьего оружия. Об этом сообщила пресс-служба депутата.

"Если в период действия разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия его владелец не совершал правонарушений, срок действия последующего разрешения будет увеличен с 5 до 10 лет. При последующем переоформлении разрешения для добросовестных охотников срок его действия составит 15 лет", - приводит пресс-служба слова Пискарева. Депутат отметил, что охотники таким образом будут частично освобождены от необходимости "каждые пять лет выполнять трудоемкие и затратные процедуры, расходы на которые в ряде случаев превышали стоимость самого ружья".

Кроме того, предлагается упростить медосвидетельствование охотников, освободив их от обязанности каждые 5 лет предъявлять в Росгвардию в бумажном виде справки о его успешном прохождении.

"Данные о наличии либо отсутствии у охотника противопоказаний к владению оружием врачи будут передавать в Росгвардию в электронном виде. Это значительно упростит процедуру оформления разрешений на оружие и снимет с наших граждан необходимость неоднократно приезжать в районный или областной центр и ходить с кипой бумажек между ведомствами", - добавил глава комитета.

Исходная редакция, внесенная на рассмотрение нижней палаты в июле прошлого года, предусматривала увеличение срока действия разрешений с 5 до 15 лет.

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