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Распространение коронавируса нового типа

На Кубани производитель средств дезинфекции перешел на полуторасменный режим работы

Причиной изменения режима труда стал повышенный спрос, который возник в связи с коронавирусом

КРАСНОДАР, 19 марта. /ТАСС/ Крупный кубанский производитель моющих и дезинфицирующих средств, поставляющий продукцию и в другие регионы РФ, ввел полуторасменный режим работы на предприятии из-за повышенного спроса в России на средства для дезинфекции, возникшего в связи с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора компании "Флореаль" Дмитрий Щербаков.

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"Мы вводим полуторасменный режим работы для того, чтобы увеличить объемы производства средств для дезинфекции и покрыть возникшие дополнительно потребности. Все наши дилеры начали запрашивать очень много дезинфицирующей продукции, спрос увеличился не просто в разы - мы не справляемся", - сказал Щербаков. Он уточнил, что высокий спрос на продукцию поступает из различных сегментов, как из городов Краснодарского края, так и из других субъектов РФ, в которые компания поставляет свою продукцию.

В Telegram-канале администрации Краснодарского края в четверг журналистам сообщили, что всего в крае работают три предприятия, производящих дезинфицирующие средства, объем выпуска продукции будет увеличен на всех. "В среднем каждое производит по тонне в сутки, но в условиях возросшего спроса этого мало", - говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что в регионе фиксируют начало формирования дефицита медицинских масок, средств защиты и средств для дезинфекции. Власти планируют привлекать для решения проблемы Фонд развития промышленности.

Ранее краевое управление Роспотребнадзора сообщало, что в регионе зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Житель Приморско-Ахтарского района на Кубани был госпитализирован в инфекционную больницу в Краснодаре после возвращения из Италии, медики оценивают его состояние, как стабильное, не тяжелое, порядка 20 человек, контактировавших с ним, находятся под наблюдением врачей, по результатам текущих лабораторных исследований коронавируса у них не выявлено.

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В пресс-службе администрации Краснодарского края журналистам сообщили, что на Кубани госпитализировали с подозрением на коронавирус спортсмена, прибывшего в Геленджик из одной из стран, где зафиксирован очаг инфекции, также на контроль взяты 14 контактировавших с ним человек, трое из них изолированы в боксах, еще 11 находятся на карантине.

В Министерстве спорта Краснодарского края ТАСС уточнили, что данный спортсмен находился в Архипо-Осиповке на всероссийских соревнованиях, является членом юниорской сборной России по маунтин-байку, представитель Чувашской республики. "На сегодняшний день диагноз заражения коронавирусом не подтвержден", - добавил ТАСС министр спорта Краснодарского края Андрей Марков. В пресс-службе администрации Геленджика уточнили журналистам, что в ближайшее время ожидаются результаты лабораторных исследований госпитализированного.

 

Теги
РоссияКраснодарский крайРаспространение коронавируса нового типа
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