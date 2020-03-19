В посольстве РФ сообщили, что около 600 россиян вернутся из Черногории 19 марта

БЕЛГРАД, 19 марта. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Около 600 российских граждан, отдыхавших в Черногории, вернутся домой в четверг рейсами авиакомпаний S7 и "Победа". Еще около 1,1 тыс. граждан РФ предстоит эвакуировать в ближайшие дни, сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь посольства России в Черногории Кирилл Киржа.

"Относительно ситуации с российскими пассажирами рейсов авиакомпаний S7 и "Победа", сообщаем, что в настоящий момент идет посадка пассажиров, имеющих билеты на рейс авиакомпании S7, а вечером вылетят два рейса авиакомпании "Победа". Процедура проходит в штатном режиме, сотрудники посольства находятся в аэропорту и оказывают содействие как черногорской стороне, аэропорту Подгорицы, так и непосредственно российским гражданам. В результате сегодняшних рейсов домой отправятся около 600 человек, в Черногории остаются чуть больше 1,1 тыс. российских туристов", - заявил он.

Дипломат выразил благодарность черногорской стороне и прежде всего внешнеполитическому ведомству страны и министерству транспорта за оперативную организацию трансфера. В ночь на четверг первая группа российских туристов из 157 человек вернулась в Москву рейсом "Аэрофлота".