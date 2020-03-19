Власти Крыма призвали родителей не выезжать с детьми за пределы региона из-за коронавируса

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Глава Республики Крым Сергей Аксенов призвал классных руководителей и родителей детей не выезжать на экскурсии на школьных каникулах за пределы Крыма.

"Там, где знают классные руководители о том, что такие группы детей с родителями собираются выезжать на экскурсии за пределы Крыма, принять меры по недопущению такого выезда. Не рекомендуется. У наших соседей [ситуация] хуже, чем у нас", - сказал Аксенов в четверг на заседании оперативного штаба республики по предупреждению распространения коронавируса.

Зампредседателя Совета министров - министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская добавила, что вопрос возврата билетов и потери денег должен быть на втором плане. "Необходимо думать о детях и об их здоровье", - сказала она.

Министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик сообщила, что министерство организует проведение уроков по телевидению на весенних каникулах. Также родителям рекомендовано, чтобы дети меньше находились на улице, меньше посещали развлекательные и торговые центры. "Большая просьба к родителям, чтобы дети соблюдали домашний режим. Не гуляли в торговых центрах и меньше работали на компьютере", - сказала она.

В России зарегистрировано 199 случаев заражения коронавирусом. В Крыму заразившихся нет.