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В России растет число осужденных наркоманов, обязанных пройти лечение

Таким наркозависимым суд назначает альтернативные лишению свободы наказания

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России регистрирует постепенный рост числа осужденных наркозависимых, которым суд назначает альтернативные лишению свободы наказания с обязанностью пройти лечение. Это следует из статистики ФСИН, с которой ознакомился ТАСС.

Согласно этим данным, с 2013-2019 годы 967 впервые осужденных к лишению свободы за незаконное хранение наркотиков, выращивание наркосодержащих растений или подделку рецептов на наркосодержащие лекарства, признанных больными наркоманией и изъявивших желание пройти курс лечения, получили отсрочку от наказания (в 2019 году - 97 человек). Если после прохождения курса лечения и реабилитации такой осужденный в течение двух лет не возвращается к употреблению наркотиков, суд освобождает его от наказания.

Частым стало назначение судами обязанности пройти лечение от наркомании и медицинскую и социальную реабилитацию больным наркоманией, осужденным за преступление к штрафу или иным альтернативным видам наказания. С 2014 года такую меру суды применили к 1577 осужденным (в 2019 году - к 508). Контроль за исполнением этой обязанности осуществляют уголовно-исполнительные инспекции ФСИН. В случае уклонения от лечения лицом, имеющим отсрочку, его могут отправить отбывать наказание в колонию.

Ранее в четверг Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который разрешает раскрывать врачебную тайну сотрудникам уголовно-исполнительной инспекции, если они осуществляют контроль за исполнением осужденным обязанности пройти лечение от наркомании. По действующим нормам, сотрудники уголовно-исполнительной инспекции могут запрашивать сведения, составляющие врачебную тайну, без согласия гражданина только при осуществлении контроля за поведением условно осужденного, тем самым получившие отсрочку от лишения свободы или осужденные к другим видам наказаний с обязанностью пройти лечение не охвачены возможностью объективного контроля за их лечением.

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