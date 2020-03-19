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Распространение коронавируса нового типа

Кубань выделила более 56 млн рублей на закупку средств защиты от коронавируса и медтехнику

При необходимости в регионе готовы дополнительно направить еще 100 млн рублей на эти цели

КРАСНОДАР, 19 марта. /ТАСС/ Власти Краснодарского края, одного из основных курортных регионов России, выделили более 56 млн рублей из краевого бюджета на закупку средств защиты, противовирусных препаратов и медицинской техники для лечения коронавируса, сообщил журналистам в своей официальном Telegram-канале в четверг губернатор Вениамин Кондратьев.

Краснодарский край является одним из основных туристических регионов РФ, в 2019 году турпоток составил около 17,3 млн отдыхающих. В связи с угрозой распространения коронавируса в мире власти региона ожидают увеличение потока туристов на курорты Кубани в 2020 году, край готов принять на 2-3 млн туристов больше, чем в прошлом году.

"Ситуация непростая, мы - курортный регион, куда приезжают туристы со всей страны: нагрузка на поликлиники и больницы будет расти. На закупку противовирусных препаратов, средств индивидуальной защиты, аппаратов искусственной вентиляции легких выделяем из краевого бюджета более 56 млн рублей, еще дополнительно предусмотрим порядка 100 млн", - говорится в сообщении Кондратьева.

Ранее краевое управления Роспотребнадзора сообщало, что в регионе зафиксировали один случай заражения коронавирусом. Житель Приморско-Ахтарского района был госпитализирован в инфекционную больницу в Краснодаре после возвращения из Италии, медики оценивают его состояние как стабильное, не тяжелое. Около 20 человек, контактировавших с ним, находятся под наблюдением врачей, по результатам текущих лабораторных исследований коронавирус у них не выявили.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

Valentine Egorova, [19.03.20 16:50]
ок

 

Теги
РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский крайРаспространение коронавируса нового типа
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