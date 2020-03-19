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Распространение коронавируса нового типа
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Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен на всей территории России

Как отмечается, школы и вузы переведены на дистанционный режим обучения, отменены все массовые мероприятия
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© Евгений Софронеев/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Власти всех 85 регионов России приняли решение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Школы и вузы переведены на дистанционный режим обучения, отменены все спортивные и другие массовые мероприятия, следует из подписанных властями всех субъектов РФ распоряжений.

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К 19 марта в режим повышенной готовности уже перешли все регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья, Северо-Запада и Юга России, большинство регионов Центрального и Северо-Кавказского федеральных округов. В четверг соответствующий режим также ввели оставшиеся регионы - Орловская область и Чеченская Республика.

Режим повышенной готовности из-за коронавируса предполагает перенос на более поздний срок или отмену всех массовых мероприятий. Ограничение числа участников мероприятий, которые не могут быть отменены, составляет, в зависимости от решения властей субъектов, от 50 до 1000 человек. Также жителям региона рекомендовано воздержаться от выездов за рубеж, а работодателям предписывается не допускать появления на рабочем месте сотрудников с симптомами инфекционных заболеваний. Школы и вузы переведены на дистанционный режим обучения.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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