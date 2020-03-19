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Распространение коронавируса нового типа

В Швейцарии за сутки число заразившихся коронавирусом выросло почти на 700

В стране зафиксировали 3438 положительных тестов на наличие коронавируса

ЖЕНЕВА, 19 марта. /ТАСС/. Федеральное управление здравоохранения Швейцарии сообщило в четверг о подтвержденных в стране 3438 позитивных тестах на наличие коронавируса, умерло 33 человека. Таким образом, за последние сутки число заболевших выросло почти на 700, а число умерших - на 11.

"Подтверждено заболевание у 3438 человек", - указывает ведомство. Речь идет о людях, у которых наличие болезни доказано двумя тестами. Вместе с тем еще у 450 человек коронавирус обнаружен во время первого теста, а итоги второго, который должен подтвердить или опровергнуть первоначальный анализ, пока не известны. За сутки число заболевших, у которых болезнь подтверждена двумя тестами, выросло на 666 человек.

Официально сообщается о 33 случаях с летальным исходом. Однако, по данным газеты La Tribune de Geneve, учитывающей в подсчетах информацию, поступающую от кантональных властей в онлайн-режиме, на настоящий момент умерло 36 человек. Больше всего случаев заболевания, согласно сведениям этого издания, в кантонах Во (695), Тичино (638), Цюрих (526), Женева (280) и Берн (193). Первый заболевший был зарегистрирован в Швейцарии 25 февраля. Федеральный совет (правительство) практически ежедневно принимает все новые экстренные меры в связи с распространением коронавируса. В среду было объявлено об отмене планировавшегося на 17 мая общенационального референдума по вопросу об отношениях в сфере трудовой миграции с Евросоюзом, а также о приостановке на три месяца выдачи национальных и шенгенских виз.

Во вторник правительство рекомендовало жителям страны не покидать домов. В понедельник оно ввело в стране режим ЧС, который будет действовать до 19 апреля. Усилен контроль на границах, закрыт (кроме отдельных случаев) въезд в страну жителям Австрии, Германии, Италии, Испании и Франции. Магазины, рынки, рестораны, бары, музеи, библиотеки, кинотеатры, концертные залы, театры, спортивные центры, бассейны и катки закрыты. До 4 апреля отменены занятия в учебных заведениях.

В Женеве запрещены общественные мероприятия с числом участников более 5 человек, персонал структур ООН в большинстве своем работает из дома. В Цюрихе и Винтертуре, по сообщению La Tribune de Geneve, полиция в среду "несколько раз предпринимала операции по рассеиванию групп людей, собравшихся вопреки запрету Федерального совета". В помощь кантональным властям для борьбы с коронавирусом выделено 8 тысяч военнослужащих. Вместе с тем в стране продолжают работу госучреждения, продовольственные магазины, аптеки, банки, гостиницы, социальные службы, почтовые отделения и автозаправки.

Теги
ШвейцарияРаспространение коронавируса нового типа
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