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Распространение коронавируса нового типа

В Краснодарском крае проверяют пассажиров автобусов, въезжающих на Крымский мост

Их проверяют на возможное заражение коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Пассажиров автобусов, въезжающих на Крымский мост, проверяют в Краснодарском крае на возможное заражение коронавирусом, сообщила начальник межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.

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"Все, кто движется на въезде в Крымский мост со стороны Краснодарского края, там стоят посты, которые обследуют пассажиров [автобусов], следующих [в Крым]", - сообщила она на заседании оперативного штаба республики по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил усилить предупредительные меры в аэропорту Симферополь для транзитных пассажиров. "Должен быть отдельный барьер в аэропорту, дополнительный, чтобы мы понимали, какая картина. Конечно, проблема, с точки зрения противоэпидемической ситуации - это Крымский мост. Если в аэропорту и на границе мы можем проверку тотальную организовать, <...> на мосту, насколько понимаю, нет. Это наша ахиллесова пята в этом плане", - сказал он.

 

Теги
РоссияКраснодарский крайКрымРаспространение коронавируса нового типа
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