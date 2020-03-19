В Краснодарском крае проверяют пассажиров автобусов, въезжающих на Крымский мост

"Все, кто движется на въезде в Крымский мост со стороны Краснодарского края, там стоят посты, которые обследуют пассажиров [автобусов], следующих [в Крым]", - сообщила она на заседании оперативного штаба республики по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил усилить предупредительные меры в аэропорту Симферополь для транзитных пассажиров. "Должен быть отдельный барьер в аэропорту, дополнительный, чтобы мы понимали, какая картина. Конечно, проблема, с точки зрения противоэпидемической ситуации - это Крымский мост. Если в аэропорту и на границе мы можем проверку тотальную организовать, <...> на мосту, насколько понимаю, нет. Это наша ахиллесова пята в этом плане", - сказал он.